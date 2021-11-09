تجديد حبس المتهم بقتل والديه فى الإسكندرية 15 يومًا

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل والدية المسنين عمدًا بسبب خلافات على الميراث، والتصريح بدفن جثتى مسن وزوجته بعد توقيع الكشف الطبي عليهما، وتشريحهما لبيان سبب الوفاة وإعداد التقرير اللازم، وسماع أقوال شهود العيان.

تمثيل الجريمة



كانت قد انتابت حالة من انهيار الابن العاق محمود عباس، 40 سنة، المتهم بقتل والديه بمنطقة الحضرة شرق الإسكندرية، أثناء تمثيل جريمته ودخل في نوبة بكاء حادة عندما وصل إلى بيت والديه بشارع المدينة المنورة المتفرع من شارع الإزالة، بسبب خلافات أسرية علي الشقة والميراث.

وقام الابن العاق بتمثيل الجريمة داخل الشقة، والتي بدأت بخلافات مع والده وطعنه طعنات قاتلة، ثم التوجه إلى والدته وذبحها وطعنها، وفر هربا، وجرى تمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة، في وجود فريق من النيابة العامة ونيابة باب شرقي.

ومن جهتها، كشفت تحقيقات النيابة التي باشرت المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أن نجل المجني عليهما محمود، 40، كان يعمل بدولة الإمارات، مرتكب الواقعة، وترك زوجته للإقامة مع والديه بالشقة محل الواقعة بالعقار رقم 16 شارع المدينة المنورة بالحضرة الجديدة، إلا أنه حدثت خلافات أسرية بينهم بسبب رفض والديه خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج.

ووفقا للتحقيقات، علي إثرها تركت زوجة المتهم منزل والديه واستأجرت شقة أخرى نقلت إليها العفش، وعند عودة الزوج من الخارج اشتكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه إعادتهما لقريتهما بكفر الشيخ وترك الشقة لهما مرة أخرى.

وأكدت التحريات توجه المتهم إلى منزل أسرته وبحوزته «جوانتي»، ما يعني عقده العزم للتخلص منهما دفاعا عن زوجته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع والده وطالبه بالتنازل عن كل أملاكه له، فرفض الوالد ما أدى إلى غضبه فقتله بطعنات متعددة بمختلف أنحاء الجسم، فيما كانت والدته ملازمة للفراش بسبب مرضها، فدخل عليها الغرفة ورغم توسلاتها إلا أنه أصر على قتلها، خشية افتضاح أمره، وسدد لها عدة طعنات قاتلة فأودى بحياتها.

كانت النيابة قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول مقتل زوجين مسنين، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة ورفع البصمات لكشف الجاني.

كما قررت ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثتين وتشريحهما، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك، كما قررت النيابة سؤال شهود العيان وجيران المجني عليها وضبط وإحضار نجل المجنى عليهما، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها لمعرفة هوية الجاني.

تفاصيل الواقعة



تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة وسط المدينة.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة كل من عباس.س، 81 سنة، وزوجته نجاه.ع، 80 سنة، وبمناظرة الجثتين تبين إصابتهما بجروح طعنية بعدة مناطق متفرقة من الجسم، ما أثبت بوجود شبهة جنائية في الوفاة.

تم نقل الجثتين بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وأخطرت النيابة التحقيقات.