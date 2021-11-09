الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات علي أراضي

أزالت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا 21 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار أن حملة لإزالة التعديات من الوحدة المحلية ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة تمكنت من إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية على مساحة قيراط و5 أسهم بعزبة أبو رجب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

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أضاف رئيس المركز والمدينة أن الحملة التي أشرف عليها نائب رئيس المركز والمدينة وضمت سكرتير الوحدة المحلية بقرية شلقام وإدارة الازالات وتأمين قوات الشرطة بمركز بني مزار وتمكنت أيضا من إزالة 18 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة "هندسة ري غرب" عبارة عن مباني وأسوار علي مساحة 737 متر بقرية ساقولا التابعة للوحدة المحلية لقرية شلقام.

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وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي لكافة أشكال التعديات سواء علي أراضي أملاك الدولة حق الشعب أو الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية بجانب التصدي لكافة أشكال البناء العشوائي بدون ترخيص وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن علي جميع المتعدين والمخالفين دون أية استثناءات وضمان عدم تكرار التعديات والمخالفات مرة أخرى.

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وأشار رئيس المركز والمدينة إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية تكثف من حملاتها بشوارع المدينة لرفع الإشغالات بكافة صورها لتيسير حركة سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء علي ظاهرة الاختناق المروري ويتم تحرير مخالفات لمرتكبي هذه الإشغالات وذلك بهدف عودة الانضباط للشوارع.

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المنيا إزالة 21 حالة تعدي أراضي أملاك الدولة والزراعية إسماعيل الفحام اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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