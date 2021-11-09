الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز الداخلة يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية الشيخ مفتاح

صورة من القافلة الطبية
صورة من القافلة الطبية

تفقد الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الثلاثاء، يرافقه السيد جمال مصباح رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مفتاح أعمال القافلة الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد والتي باشرت أعمالها اليوم بالوحدة الصحية بقرية الشيخ مفتاح.

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ومن جانبه، أشار رئيس مركز الداخلة بأن القافلة الطبية سوف تستمر في عملها حتى غدا الأربعاء بقرية الشيخ مفتاح وتضم تخصصات (جراحة - أطفال - باطنة - نساء وولادة - مسالك - جلدية - أسنان -تنظيم أسرة - عظام)، وتقوم بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج والفحوصات والأدوية والتحاليل بالمجان للمرضى.

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ووجه بتوفير كافة الإمكانيات الطبية لأعضاء القافلة حتى تتمكن من إتمام أعمالها على أكمل وجه.

وشهدت قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فعاليات قافلة طبية مجانية أجرت الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ161 مواطنًا.

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وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد،  في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، إن القافلة قدمت خدماتها بقرية غرب الموهوب والقرى التابعة لها والقريبة منها، وضمت 5 تخصصات طبية " باطنية – أطفال – جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 161 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

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وأضاف عبد الغني، أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة.

كما شهدت قرية الجديدة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فعاليات قافلة طبية مجانية لسكان القرية والقرى المجاورة لها.

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وضمت 5 تخصصات طبية "باطنية – أطفال – جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 252 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.
 

أعمال القافة الطبية مديرية الشئون الصحية الوادي الجديد القافلة الطبية الكشف الطبى العلاج والفحوصات والأدوية والتحاليل

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