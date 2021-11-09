«كثافة الفصول والقضاء على العنف المدرسى» فى اجتماع لحماية الطفل بالمنيا

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا برئاسة خالد عبد الرءوف، رئيس المركز اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بمطاي، بحضور سيدة جابر مقرر اللجنة العامة لحماية الطفل بالمنيا حيث تم عرض ما تم إنجازه فى توصيات الجلسة السابقة لاجتماع اللجنة للدورة السابقة.

أجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بمطاي

تضمن الاجتماع مناقشة كثافة الطلاب بالفصول المدرسية وضرورة عمل توعية أسبوعية بالمدارس للقضاء على ظاهرة العنف المدرسي والسلوكيات الشاذة وضرورة إشراك أولياء أمور الطلاب ذوي المشكلات وتم مناقشة تفعيل دور حماية الطفل من خلال الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدارس بالتعاون مع وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية، كما تم التأكيد على وضع سياسات عامة للجنة لحل مشاكل الأطفال.

أجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بمطاي

وأكد المشاركون فى اللقاء أهمية اللجنة العامة لحماية الطفل، وضرورة تيسير عمل لجان حماية الطفل، مشيرين إلى أهمية حصر الطلاب أصحاب المشكلات النفسية والاجتماعية بالتنسيق مع الادارة التعليمية والتضامن الاجتماعي لحل مشاكلهم.

وأكد رئيس مركز ومدينة مطاي أن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة للجنة حماية الطفل بالمراكز.

أجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بمطاي

أجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بمطاي