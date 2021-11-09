صور جديدة لكوكب الأرض.. قمر أمريكي يكشف تغيرات العالم من الفضاء

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم إطلاق القمر الصناعي الأمريكي لاندسات 9 من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في كاليفورنيا يوم الاثنين 27 سبتمبر ويعد هذا الإطلاق هو التاسع في برنامج القمر الصناعي لاندسات، مع إطلاق أول مراقب للأرض للفضاء في عام 1972 ، وقد ساعد هذا الرقم القياسي البالغ 50 عامًا لرصد الأرض على تتبع تغير المناخ.

وتابعت أن آخر قمر صناعي كان لاندسات 8 وخصص لتصوير الأرض، حيث يلتقط آلاف الصور كل ثمانية أيام، ومؤخرا أرسلت أحدث مركبة فضائية لاندسات صورها الأولى لعالمنا المتغير إلى الأرض منذ إطلاقها في الفضاء قبل شهر ونصف.

وأكدت الصحيفة أنه تم التقاط الصور الأولى التي تم إصدارها في 31 أكتوبر وتظهر فلوريدا بانهاندل وديترويت والمناطق المحيطة بها ، بالإضافة إلى منطقة نافاجو في ولاية أريزونا.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية أيضًا صورًا لجبال الهيمالايا المرتفعة ومنطقة كيمبرلي في غرب أستراليا وجبال الهيمالايا بين نيبال والصين. تظهر الأنهار الجليدية والبحيرات المتكونة من المياه الجليدية الذائبة كجزء من هذه الجولة الأولى من الصور من الفضاء.

وأكدت الصحيفة أن هذا هو القمر الصناعي التاسع لاندسات والذي يعد استمرارًا لبرنامج بدأ في عام 1972 ، وسيعمل جنبًا إلى جنب مع لاندسات 8 لتصوير الكوكب بأكمله كل ثمانية أيام.

كما أكدت الصحيفة أن القمر الصناعي الجديد سيصبح جاهزًا للعمل بكامل طاقته في يناير، حيث يلتقط آلاف الصور كل أسبوع للكوكب بأسره.

وتابعت أن لاندسات 9 سوف يوسع من القدرة على قياس التغييرات المناخية على سطح الأرض على نطاق واسع.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان إن هذا هو "المكان الذي يمكننا فيه الفصل بين الأسباب البشرية والطبيعية للتغيير".

وأضافت أن لاندسات 9 ستساهم بمكون حيوي في الاستراتيجية الدولية لرصد صحة وحالة الأرض.

وتابعت: "يمكن لمستخدمي لاندسات الآن الاستفادة من عمليات المراقبة المتكررة كل 8 أيام باستخدام قمرين صناعيين."