«التنمية المحلية» للنواب: حصر الأراضي الخالية لاستغلالها بـ«حياة كريمة»

كشف حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عن أن وزارة التنمية المحلية تقوم بحصر كل الأراضى الخالية بجميع محافظات الجمهورية من أجل استغلالها أفضل الاستغلال بمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والرامية للنهوض بالقرى والنجوع وتحسين جودة حياة لقرابة 60 مليون مواطن مصري.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين الحسينى عيسى جلال، وأحمد الشناوى خليل، بشأن وقف المزاد العلني لبيع الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراع بمدخل قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها 28 فدان تقريبًا، نظرًا لحاجة المواطنين إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام ومنها إنشاء مدرسة ثانوى زراعي نظام الخمس سنوات وغيرها من المشروعات.

وقال الجزار: «بشأن الـ28 فدانًا بقرية دير الجنادلة بمركز الغنائم، نحن ليس لدينا أي معلومات عن هذه الأرض ولا نعلم هل هي زراعية أم غير زراعية؟»، مضيفًا: «كما أن هناك إشكالية حول هذه الأرض وتتمثل هذه الإشكالية فى كيفية التوافق بين النواب وبين هيئة الاستصلاح الزراعي المالكة للأرض».

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تعمل خلال الفترة الحالية على حصر كل الأراضي الخالية في المحافظات من أجل استغلالها بشكل أمثل.

فيما قال المهندس صبحي عبدالعال ممثل التعليم الزراعي: "نحتاج هذه الأرض لتأسيس مدرسة زراعية ولدينا خطة لإنشائها".