«عين شمس» تختتم بطولات «أسرة من أجل مصر» لكرة القدم الخماسي وتنس الطاولة

اختتمت اليوم فعاليات البطولة الخامسة لكأس أسرة من أجل مصر المركزية لكرة القدم الخماسي والبطولة الأولى لتنس الطاولة، والتي أقيمت على ملاعب كليتي التجارة والطب تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائبه لشئون التعليم والطلاب.

وسلم الدكتور عبد الفتاح سعود الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى الكؤوس والميداليات، وأسفرت المنافسات عن فوز فريق "ليدرز" بالمركز الأول على منافسه فريق "الزعامة" الذي حصد المركز الثاني بنتيجة ٤ أهداف مقابل هدفين، وحصل فريق شباب قليوب على المركز الثالث.

كما أسفرت مسابقات كأس تنس الطاولة عن فوز الطالب عبد الرحمن عمرو، كلية الحقوق، بالمركز الأول، والطالب مصطفى عماد سلامة، كلية العلوم، بالمركز الثاني، والطالب مصطفى أشرف، كلية الألسن على المركز الثالث.

يذكر أن كأس أسرة من أجل مصر المركزية لكرة القدم الخماسي شهد منافسات بين ١٢٨ فريقا من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب، كما شارك بكأس من أجل مصر الأول لتنس الطاولة ٣٢ طالبا وطالبة بنظام خروج المغلوب، ومن المقرر أن يحصل الفائزون على جوائز مالية قيمة.