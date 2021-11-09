الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مشكلات تواجه مزارع جامعة سوهاج بالكوثر

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج اليوم، مزارع الجامعة التابعة لكلية الزراعة بحي الكوثر، للتعرف على المشكلات التي تواجه سير العمل وانتظامه، يرافقه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد الكلية، الدكتور عبدالمنعم كوكب وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتور صفوت شلبي المشرف العلمي للمزرعة والدكتور جمال سلومة المشرف على مزرعة الإنتاج الحيوانى والدكتورة إيناس محمد  المشرف على مزرعة الزهور ونباتات الزينة والمهندس على رزق مدير المزارع، ولفيف من الإداريين والعاملين بالمزرعة.

وخلال أول زيارة له، استمع رئيس الجامعة بالشرح المفصل عن أهم المعوقات التي تواجه المزرعة التي تقع على مساحة 200 فدان شاملة الطرق الرئيسية والمنشآت الخدمية، وأهمها بناء سور بطول 300 متر حول المزرعة القبلية الواقعة بحي الكوثر والقريب من الكتلة السكانية، لحمايتها من التعديات والزحف العمراني الجائر، إلى جانب زيادة حصة المياه بالترع والمصارف الخاصة بري المناطق الزراعة، لتصبح متوفرة على مدار الأسبوع بدلاً من مرتين خلال الشهر، وأيضًا زيادة نسبة العمالة الزراعية بواقع عاملين لكل فدان على الأقل لتقديم الخدمات الزراعية التي تحتاجها المزرعة على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة، ضرورة التواصل مع المسئولين بمديريات الري والزراعة لحل مشكلة ندرة المياه، التي تؤثر بالسلب على إنتاج المزرعة، وبالأخص كونها أراضي صحراوية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وكذلك عقد اجتماع عاجل لمناقشة آلية بناء السور المحيط بالمزرعة وتوفير عدد أكبر من العمالة الزراعة وفق الإمكانات المتاحة، مع مراعاة التكلفة والعائد من إنتاج المزرعة، مشيرًا إلى أهمية المزرعة فيما تقدمه للمجتمع المحلي من محاصيل وخضر وفاكهة والإنتاج الحيواني، إضافة إلى أهميتها في خدمة البحث العلمي لطلاب كلية الزراعة والكليات العملية الأخرى.

مجتمع جمال الكليات مشكلات مدير مكان زينة زيارة فصل الرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

شبورة صباحًا ومعتدل نهارًا.. تفاصيل طقس الأربعاء

اصطدام قطار ركاب بـ«لودر» في مطروح

انفصلا بعد عامين والسبب نجوميتها و«أصله».. قصة زواج أحمد خليل وسهير البابلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

"Blue Wolf".. تقنية الجيش الإسرائيلى الجديدة للتعرف على وجوه الفلسطينيين

غارة جوية إسرائيلية على سوريا أمس .. ماذا استهدفت؟

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟