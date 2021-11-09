مشكلات تواجه مزارع جامعة سوهاج بالكوثر

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج اليوم، مزارع الجامعة التابعة لكلية الزراعة بحي الكوثر، للتعرف على المشكلات التي تواجه سير العمل وانتظامه، يرافقه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد الكلية، الدكتور عبدالمنعم كوكب وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتور صفوت شلبي المشرف العلمي للمزرعة والدكتور جمال سلومة المشرف على مزرعة الإنتاج الحيوانى والدكتورة إيناس محمد المشرف على مزرعة الزهور ونباتات الزينة والمهندس على رزق مدير المزارع، ولفيف من الإداريين والعاملين بالمزرعة.

وخلال أول زيارة له، استمع رئيس الجامعة بالشرح المفصل عن أهم المعوقات التي تواجه المزرعة التي تقع على مساحة 200 فدان شاملة الطرق الرئيسية والمنشآت الخدمية، وأهمها بناء سور بطول 300 متر حول المزرعة القبلية الواقعة بحي الكوثر والقريب من الكتلة السكانية، لحمايتها من التعديات والزحف العمراني الجائر، إلى جانب زيادة حصة المياه بالترع والمصارف الخاصة بري المناطق الزراعة، لتصبح متوفرة على مدار الأسبوع بدلاً من مرتين خلال الشهر، وأيضًا زيادة نسبة العمالة الزراعية بواقع عاملين لكل فدان على الأقل لتقديم الخدمات الزراعية التي تحتاجها المزرعة على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة، ضرورة التواصل مع المسئولين بمديريات الري والزراعة لحل مشكلة ندرة المياه، التي تؤثر بالسلب على إنتاج المزرعة، وبالأخص كونها أراضي صحراوية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وكذلك عقد اجتماع عاجل لمناقشة آلية بناء السور المحيط بالمزرعة وتوفير عدد أكبر من العمالة الزراعة وفق الإمكانات المتاحة، مع مراعاة التكلفة والعائد من إنتاج المزرعة، مشيرًا إلى أهمية المزرعة فيما تقدمه للمجتمع المحلي من محاصيل وخضر وفاكهة والإنتاج الحيواني، إضافة إلى أهميتها في خدمة البحث العلمي لطلاب كلية الزراعة والكليات العملية الأخرى.