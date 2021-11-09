الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة البيئة تفحص نسب تلوث وأدخنة 150 سيارة بالجيزة والقليوبية

شرطة البيئة
شرطة البيئة

شنت شرطة البيئة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت فروع الإدارة بنطاق مديريات أمن "الجيزة ، القليوبية ، المنيا"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط السيارات التي تسبب انبعاث وأدخنة ضارة بالبيئة، والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

أسفرت جهودها عن فحص 150 سيارة ضُبط خلالها 49 سيارة بينهم سيارتين بنزين، 47 سيارة سولار غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديريتي أمن "الجيزة والقليوبية".

كما تم ضبط 32 قضية "صرف مباشر، إلقاء مخلفات" على مجرى نهر النيل، والمجاري المائية بنطاق مديرية أمن المنيا بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

شرطة البيئة وزارة الداخلية نطاق مديريات أمن الجيزة القليوبية المنيا أدخنة ضارة بالبيئة مجرى نهر النيل

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