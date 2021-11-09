شرطة البيئة تفحص نسب تلوث وأدخنة 150 سيارة بالجيزة والقليوبية

شنت شرطة البيئة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت فروع الإدارة بنطاق مديريات أمن "الجيزة ، القليوبية ، المنيا"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط السيارات التي تسبب انبعاث وأدخنة ضارة بالبيئة، والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

أسفرت جهودها عن فحص 150 سيارة ضُبط خلالها 49 سيارة بينهم سيارتين بنزين، 47 سيارة سولار غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديريتي أمن "الجيزة والقليوبية".

كما تم ضبط 32 قضية "صرف مباشر، إلقاء مخلفات" على مجرى نهر النيل، والمجاري المائية بنطاق مديرية أمن المنيا بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.