بولندا تُحذر: أزمة اللاجئين القادمين من بيلاروسيا تهدد أمن الاتحاد الأوروبي

حذرت بولندا، اليوم الثلاثاء، من أزمة اللاجئين القادمين من بيلاروسيا، لافتة إلى أنها تُهدد أمن الاتحاد الأوروبي بالكامل.

كما حذرت بولندا من تصعيد النزاع المسلح بين المهاجرين المحتشدين بالقرب من الحدود مع بلاروسيا، حسبما أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، إلى أنه بعد منع مئات الأشخاص من دخول البلاد، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، إن ما بين 3000 إلى 4000 مهاجر آخرين كانوا يتجمعون بالقرب من الحدود.

ونقل التقرير البريطاني عن مولر، توقعاته أنه قد يكون هناك تصعيد لهذا النوع من العمل على الحدود البولندية في المستقبل القريب، والذي سيكون ذا طبيعة مسلحة.

كما اتهمت بولندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بمحاولة إثارة أزمة لاجئين جديدة في أوروبا انتقاما لانتقاداتهم لحملة ألكسندر لوكاشينكو الوحشية على المعارضة.

وكان الوضع متأججًا منذ شهور وتفاقم يوم الإثنين، عندما رافقت السلطات البيلاروسية ما يقدر بنحو 1000 شخص إلى الحدود البولندية.

وبدورها، نشرت وزارة الدفاع البولندية تغريدة على تويتر قالت فيها: "تمكنت قوات وجنود وزارة الداخلية من وقف أول محاولة جماعية لاختراق الحدود". وقالت الوزارة إن المهاجرين أقاموا معسكرا في منطقة كوزنيكا وكانوا "تحت حراسة الخدمات البيلاروسية باستمرار".

وبدورها، طالبت واشنطن، أمس الاثنين، بيلاروسيا بالتوقف عن "التلاعب" بالمهاجرين إلى أوروبا عبر الحدود البولندية، في وقت تواجه فيه مينسك اتهامات بتدبير موجة المهاجرين الذين يتدفقون إلى حدود بولندا سعيا للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الولايات المتحدة تندد بشدة بقيام نظام (الرئيس ألكسندر) لوكاشنكو بالاستغلال السياسي والتلاعب بأشخاص ضعفاء".

ووصف الصور والمعلومات التي وردت نهاية هذا الأسبوع من الحدود بين بيلاروسيا وبولندا حيث يحتشد آلاف المهاجرين بأنها "مزعجة".

ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية مجددا "النظام (البيلاروسي) للكف فورا عن التلاعب بتدفق المهاجرين عبر حدوده إلى أوروبا".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس بولندا أندريه دودا إلى عقد اجتماع عاجل لبحث الوضع على حدود بلاده مع بيلاروسيا.