الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة بكورونا فى المكسيك إلى 289811

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أفادت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك بتسجيل 77 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الجائحة في البلاد إلى 289811.
 

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وحذرت، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت المكسيك أنها ستواصل حتى منتصف أبريل المشاورات حول إصلاح مثير للجدل في قطاع الطاقة بعدما عبرت الولايات المتحدة عن "مخاوف جدية" حيال المشروع.

 

ويقضي هذا الإصلاح بضمان حصول الشركة الحكومية "المفوضية الفيدرالية للكهرباء" على 54 بالمئة من حصة السوق المكسيكية، وكان يفترض مراجعته واعتماده في البداية في آواخر 2021 أو مطلع 2022.

 

وقال السفير الأمريكي الجديد لدى المكسيك كين سالازار في تغريدة على "تويتر"، الأربعاء، إنه عبر عن "مخاوف جدية لدى الولايات المتحدة، بعد اجتماعات مهمة مع الحكومة المكسيكية لبحث الإصلاح في قطاع الطاقة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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