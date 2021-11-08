الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لجنة هندسية لحل أزمة مرافق حي الأسمرات بالمقطم (صور)

بحوث البترول يشارك
بحوث البترول يشارك في مبادرة حياة كريمة بحي الأسمرات

شكّل الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، لجنة هندسية برئاسة الزهراء عبد الرحمن بقسم التحليل والتقييم بالمعهد وكذلك فريق عمل من الإدارة الهندسية ضم شيريهان محمد، محمود رضوان، أشرف رمضان، عبدالله حامد، وضحى محسن؛ للوقوف على المشكلات المتعلقة بالكهرباء والنجارة والمياه والصرف الصحي بمنازل مواطني حي الأسمرات بالمقطم، لمعالجتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة إرساء مبادرة حياة كريمة بجميع أرجاء مصر والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لهم وتحسين ظروف معيشتهم وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.

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وأكد اللواء حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، أن الحي من أعظم مشروعات الرئيس السيسي إذ جرى نقل أكثر من 18 ألف أسرة إلى حياة آدمية كاملة، مشيراً إلى أنه تم توفير فرص عمل للأهالي حيث حصل 1400 فرد على وظائف بمصانع إنتاجية وجاري توفير 1400 فرصة عمل جديدة.

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معهد بحوث البترول حياة كريمه الأسمرات الدكتور ياسر مصطفى هندسة

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وائل لطفي

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