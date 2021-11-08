الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إسكان الشيوخ» تناقش دراسة عن حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة دراسة حول حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية فى مصر، وذلك فى إطار استراتيجية وفلسفة تكوين المجلس القومى لسلامة النقل بشكل عام.

وفى هذا الصدد، قال النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن منظومة النقل تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وشبكة الطرق شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد، مما ساهم وعزز فى تحسين مستوى الخدمة وجلب المزيد من الفرص الاستثمارية فى مختلف المحافظات والقطاعات على مستوى الجمهورية.

وأضاف فاروق، أن استراتيجية سلامة النقل ستكون معنية بكل ما يندرج تحت مسمى نقل بكافة وسائله، بالإضافة لمنظومة الطرق السريعة والذكية، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة تطرق اليوم، إلى طريقة واستراتيجية وفلسفة تكوين المجلس القومى لسلامة النقل، والهدف من تكوين المجلس، وكيفية إدارته بما يحقق الهدف المنشود منه، وتشكيله، وجاءت هذه المناقشات استكمالا لنقاشات للجنة فى دور الانعقاد الأول.

واستكمل وكيل اللجنة: "مازال الأمر فى إطار الرؤية والاستراتيجية وقابل للطرح وذلك من خلال الاستماع لكافة الرؤى والمقترحات والأهداف خاصة وأن الفلسفة العامة قائمة على إعلاء المصلحة العامة، وتستكمل اللجنة المناقشات فى ظل وجود السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذ هذه الاستراتيجية على الأرض، والقائمة على تشكيل المجلس بالشكل الذى سيتم الاتفاق عليه، ولهذا سيتم تحديد موعد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع استئناف الجلسات فى حضور ممثلين من الوزارات المختلفة المعنية بالأمر للوقوف على البيانات والأرقام والإحصائيات وكيفية تنفيذ الرؤية الاستراتيجية على الأرض بما يعود على الدولة وعلى المواطن بالنفع.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية مجلس الشيوخ لجنة الإسكان والإدارة المحلية المجلس القومى لسلامة النقل استراتيجية

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