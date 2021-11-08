الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

كواليس رفض قمة المناخ بث خطاب للأمير هارى وميجان

الامير هاري
الامير هاري

أكدت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، أن منظمي قمة المناخ الأخيرة كوب 26 تجاهلوا طلب الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل؛ لبث مقطع فيديو مسجل لهم حول القضية.

وتابعت أنه وفقًا لما ورد فقد قدم دوق ودوقة ساسكس خطاب مسجل لمنظمي القمة، ولكن تم تجاهله تمامًا بعد خطاب الملكة اليزابيث الثانية، والذي تجاهلت فيه هاري تمامًا ووجهت شكرها لنجلها الأكبر الامير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام.

وتصدرت ميجان ماركل والأمير هاري عناوين الصحف مؤخرًا لتورطهما في أمور سياسية مختلفة مؤخرا ففي الشهر الماضي، كتبت دوقة ساسكس رسالة مفتوحة إلى الكونجرس ، تدعو فيها إلى إجازة عائلية مدفوعة الأجر في الولايات المتحدة. كما كتبوا رسالة إلى كوب 26، يطلبون فيها من قادة العالم اتخاذ إجراءات لإنهاء وباء فيروس كورونا مستغلين تجمعهم في قمة المناخ.

وقال الكاتب الملكي نيل شون "لم تتم دعوة هاري وميجان للقمة، لأنهم كانوا ببساطة مجرد أفراد من العائلة المالكة البريطانية، ولكن هذا لم يمنع الثنائي من عرض المشاركة في القمة".

ونقل عن مصدر مطلع قوله إن هاري وميجان عرضا إرسال مقطع فيديو للقمة واستغلال أي فرصة لتسليط الضوء عليهم، فهم لم يرغبوا في تقديم بيان سياسي، قد تكون نيتهم طيبة وتوجيه التحية للحاضرين فقط.

وقال نيل: «لكن من الواضح أن منظمي كوب 26، كانوا حريصين للغاية، على انجاح القمة وعدم افسادها بأي شكل، لذا لم يتم حتى عرض فكرة هاري وميجان على الأمير تشارلز أو الامير ويليام».

وتابع: «بمجرد أن عرضت الملكة إرسال مقطع فيديو، تم إيقاف جميع الرهانات، فلم تكن هناك أي فرصة لعرض مقاطع فيديو أخرى، وتعد هذه هي المشكلة التي يواجهها هاري وميجان في المستقبل، وكبار العائلة المالكة الآخرين لديهم الأقدمية».

وأضاف: «كان منظمو كوب 26 ممتنون جدًا لحقيقة أن ميجان وهاري عرضا تصوير الفيديو».

هاري ميجان قمة المناخ الملكة اليزابيث الثانية تشارلز ويليام كوب 26

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