النمسا تعزز عمليات تحقق الشرطة لإنفاذ قواعد كورونا الجديدة

أعلنت السلطات النمساوية، اليوم، أنها ستعزز عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة لإنفاذ القواعد الجديدة التي تحظر دخول الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وغير مطعمين ضد الفيروس إلى المطاعم والفنادق وصالونات الحلاقة والفعاليات العامة الكبرى.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن القواعد الجديدة، التي تم الإعلان عنها مساء الجمعة الماضية، دخلت حيز التنفيذ، اليوم/الاثنين/، في جميع أنحاء البلاد الذي يبلغ تعداده 8.9 مليون نسمة، مضيفة أنها جاءت ردًا على معدل الإصابة الآخذ في الارتفاع السريع والذي بلغ الاثنين 635 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة خلال السبعة أيام الماضية؛ أي أنه يمثل أكثر من 3 أضعاف المستوى في ألمانيا المجاورة.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر إنه سيتم إضافة 800 ضابط شرطة مضطلعين بالتحقق من امتثال المواطنين لقواعد (كوفيد-19) إلى نحو 4 آلاف ضابط الذين يقومون بدوريات منتظمة بالفعل.

وأضاف نيهمر أنه "من غير المنصف بالنسبة لأؤلئك الذين يمتثلون لجميع التدابير، إذا كان هناك أشخاص يظنون أنه بوسعهم التحايل ببساطة أو حتى خداع السلطات الصحية وإرشادات وزارة الصحة والخبراء الصحيين."

ومن يخالف القواعد قد يواجه غرامة تصل إلى 500 يورو، في حين يتم تغريم الأماكن التجارية ما يصل إلى 30 ألف يورو إذا لم يكن لدى العملاء ما يؤكد حصولهم على التطعيم أو تعافيهم من (كوفيد-19).

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحصين حوالي 65% من السكان النمساويين بشكل كامل ضد فيروس "كورونا".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.