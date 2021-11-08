حكم الشرع في تحريض المخطوبة على خطيبها من الأهل والأصدقاء

من الفتاوى التي يكثر عليها السؤال والاستفسار داخل جروبات الفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشرات البحث الشهيرة، خاصة في ظل هذه الأيام التي كثر فيها الاختلاف حول حالات الطلاق، وكذلك حول فسخ الخطبة من الطرفين، حيث ورد سؤال من عدد من الفتيات وهو توضيح حكم تحريض المخطوبة على ترك خطيبها من جانب بعض عائلتها وأصدقائها؟

من جانبها، ردت الدار في فتوى لها، عبر موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، قائلة إن تحريض المخطوبة على ترك خطيبها حرامٌ شرعًا، إذا كان هذا الخاطب كفئًا لها وقد تمت الخطبة بالفعل، أما إذا كان التحريضُ؛ لظهور عيوبٍ في الخاطب تُرَجِّحُ عدمَ الاستمرار في الخطبة، وكان التحريضُ من باب النَّصيحةِ فلا مانع منه شرعًا.

ويشار إلى أن دار الإفتاء اطلقت حملة"هنعرف الصح" عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، والرد على استفسارات المواطنين، والإجابة على الفتاوى الشاذة من خلال صور وفيديوهات وإنفوجراف.