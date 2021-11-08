إحالة وكيل «صحة الإسكندرية» للمحاكمة التأديبية

قررت هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، إحالة كل من سعيد مأمون السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وآخرون إلى المحكمة التأديبية العليا للنظر بعد غد الأربعاء في التهم الموجهة إليهم في القضية رقم ١٥٩٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

كان قد تقدم مدير الإدارة القانونية بمديرية الصحة بشكوى ضد وكيل الوزارة مفادها أن السقعان قد نكل به وخفض وظيفته إلى باحث قانوني بحيث صار مرؤوس بعد أن كان يرأس وقد صدع لتعليماته كل من وكلاء المديرية والتفتيش المالى والإدارى ومسئولي سجل الحضور والانصراف مما أضر بحقوق الشاكي المادية والأدبية.