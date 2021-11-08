بروتوكول تعاون بين جامعتى المنوفية والمنصورة فى مجال زراعة الكلى

قام اليوم الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة المنصورة ومركز أمراض وزراعة الكلى برئاسة الدكتور أشرف ممدوح شومة، عميد كلية طب المنصورة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في مجال زراعة الكلى.

وأوضح الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال التدريب على زراعة الكلى في مجالات الجراحة والتخدير والعناية المركزة وكذلك التحاليل الطبية وتحاليل الأنسجة باعتبار مشروع زراعة الكلى بكلية الطب جامعة المنصورة من أكبر مشاريع متبرع حي على مستوى العالم والأكبر في عدد الحالات التي تجرى سنويا في الجامعات المصرية.

من جانبه أشار الدكتور محمود قورة، عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأن بروتوكول التعاون يتضمن تعاون أطباء فريق زراعة الكلى في جامعة المنصورة في تدريب أطباء جامعة المنوفية من خلال عدد من حالات زراعة الكلى بجامعة المنصورة ثم بداية إجراء حالات زرع الكلى بجامعة المنوفية تحت إشراف أساتذة جامعة المنصورة لحين اكتساب الخبرات اللازمة في مدة تتراوح إلى ستة أشهر يبدأ بعدها إجراء حالات زرع الكلى بشكل منتظم بجامعة المنوفية.

وأوضح الدكتور محمد الصاوى، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أن إدارة المستشفيات ستبدأ في تجهيز كل الاحتياجات اللوجستية وفقا لكود جودة الرعاية الصحية فيما يخص وحدات زراعة الكلى من غرف عمليات متخصصة لزراعة الكلى، بالإضافة إلى غرف العناية المركزة ما بعد إجراء الجراحة وغرف لإقامة المرضى أثناء فترة الاستشفاء بالمستشفى، وأيضا أماكن الغسيل الكلوى والمعمل والصيدلية الخاصة بوحدة الزرع؛ لتكون جاهزة خلال فترة تدريب الأطقم الطبية بجامعة المنصورة.

وخلال زيارته كلية الطب جامعة المنصورة قام الدكتور محمود قورة يرافقه الدكتور أشرف شومة والسادة الحضور بتفقد مركز أمراض وزراعة الكلى بجامعة المنصورة بالتعرف على الخدمات التى يقدمها المركز والإجراءات والقواعد الطبية المتبعة بداخله.

وحضر توقيع البروتوكول من جامعة المنوفية الدكتور أحمد صبري الجمال، مدير المستشفى الرئيسي ونائب المدير التنفيذى، ومن جامعة المنصورة الدكتور تامر أبوالسعد، وكيل الكلية، الدكتور باسم صلاح وديع، مدير مركز أمراض وزراعة الكلى، الدكتور أيمن فتحى رفاعى، نائب مدير المركز، الدكتور محمد السيد دوابة، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية، والدكتور بدير علي الدين الباز، أستاذ جراحة المسالك ورئيس فريق الزرع.