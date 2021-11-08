محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير منطقتى السواقى والبحارى وحديقة المدينة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من مشروعات تطوير العاصمة بنطاق مدينة الفيوم، للوقوف على سير العمل ونسب التنفيذ بها، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، مع الحفاظ على البعدين الحضاري والبيئي بجانب البعد الجمالي بالمناطق المطورة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، بحضور المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ورؤساء الأحياء، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.

- تفاصيل الجولة الميدانية

وقال الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت تفقد محور دار الرماد الجديد بطول 1,1كم، الذي يسهم في تيسير الحركة المرورية، وتقليل الكثافات بشارع جمال عبد الناصر ومنه إلى ميدان المسلة، ووجه محافظ الفيوم بنقل أعمدة الإنارة من نهر الطريق إلى الجزيرة الوسطى بالتنسيق بين مجلس مدينة الفيوم ومسئولي الكهرباء، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من أعمال الطريق تبعًا للجداول الزمنية وطبقًا للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية بإشراف المتخصصين.

وأضاف معاون المحافظ أن الجولة شملت أيضًا، أعمال تطوير منطقة السواقي وسط مدينة الفيوم، للوقوف على سير العمل والأداء، والتأكد من المحاور المرورية بالمنطقة، مؤكدًا على فتح الطريق الموازي لبحر يوسف فور الانتهاء من أعمال التطوير، لافتًا إلى أهمية أن يكون عرض الطريق بالشكل الملائم تبعاً للمقاييس الهندسية والفنية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

- مشروع تطوير منطقة السواقي لن يحمل المحافظة أى تكلفة مالية

وأكد محافظ الفيوم، أن مشروع تطوير منطقة السواقي لن يحمل المحافظة أى تكلفة مالية، وسيكون العمل بها بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة بالكامل، فضلاً عن الخدمات الأخرى من بازارات لعرض الحرف اليدوية، ومطاعم وكافيتريات، بجانب المناطق المجانية المفتوحة للزوار، ونصباً تذكارياً ومسرحًا رومانيًا مفتوحًا.

وتابع معاون المحافظ، أن الجولة شملت تفقد أعمال رصف شوارع منطقة البحاري بالإنترلوك بإجمالي أطوال بلغت 15 ألف متر، لإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة وتوفير بيئة نظيفة، ووجه محافظ الفيوم بالانتهاء من تجميل المنطقة بشكل كامل سواء الشوارع الرئيسية بالمنطقة أو الشوارع الفرعية الداخلية الرابطة بينها، مؤكداً على تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة وغيرها من مناطق الفيوم، مطالبًا المواطنين بالمحافظة على أعمال التطوير التى تمت بمنطقتهم.

- التوجيه بتطبيق مبادرة المحافظة "الفيوم مدينة نظيفة"

كما وجه المحافظ بتطبيق مبادرة المحافظة "الفيوم مدينة نظيفة" والمعنية بالجمع المنزلي للقمامة بالمنطقة، موجهاً مسئولي مجلس مدينة الفيوم بالتنسيق مع أصحاب الأراضي الفضاء داخل المدينة، بتسويرها منعًا لتجميع القمامة بها.

ولفت المحافظ، إلى أن أعمال التطوير وتأهيل شوارع مدينة الفيوم بمختلف الأحياء ستأتي تباعاً ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن، كما أعرب الأهالي عن سعادتهم بأعمال التطوير التى شهدتها منطقتهم، واستمع المحافظ إلى استفساراتهم وقام بالرد عليها.

كما تفقد محافظ الفيوم، أعمال تطوير حديقة المدينة للوقوف على سير العمل ونسب التنفيذ بها، مؤكداً على الانتهاء من الأعمال تبعاً للجداول الزمنية المقررة، لتدخل حيز الخدمة لتكون متنفسًا لأهالي مدينة الفيوم، كما شدد على إزالة معوقات التنفيذ إن وجدت بالتنسيق بين مسئولي الشركة المنفذة وشركات المرافق ومجلس مدينة الفيوم، تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة المدينة تزويد المنطقة بمناطق لألعاب الأطفال، ونوادي صحية وسينما، ومطاعم وكافيتريات ومناطق خدمات عامة، بما يعود بالنفع على المحافظة والمواطن الفيومي على حد سواء، ويسهم في تغيير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل إلى الأفضل.

وتضمنت الجولة، تفقد أعمال إزالة إنسداد مصرف الصرف الزراعى، بمنطقة البطس بطريق كفور النيل- دمو بمركز الفيوم، ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق بين مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي، والري ومجلس مدينة الفيوم، لوضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة لعدم تكرارها، والعمل على سرعة تصريف المياه لمنع غرق الأراضي الزراعية المتاخمة للمصرف، مشدداً على سرعة الانتهاء من الحوائط الخرسانية الساندة ورصف الطريق بالمنطقة، بالتنسيق بين مسئولي مديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والكباري.