قيادات الصحة بقنا يتفقدون التشغيل التجريبي لمستشفى فرشوط الجديد

تفقد الدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الشؤون الصحية بقنا، يرافقه الدكتور عبد الله حمدي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد العديسي، مسؤول الطب العلاجي، والدكتور مصطفى ابوسنان، مدير الإدارة الصحية بفرشوط، والدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفى فرشوط المركزي، اليوم الاثنين، مستشفى فرشوط المركزي الجديد، وبدء التشغيل التجريبي له بعد الانتهاء من رفع كفاءته بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاحه بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، ضمن خطة وزارة الصحة في تعميم العنايات المركزة على مستوى محافظات الصعيد.

ويتكون مستشفى فرشوط الجديد، من ٥ طوابق على مساحة حوالي ٢٠٠٠ متر مربع والذي تم تجهيزه لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويضم المستشفى ١٧٠ سريرا منها 37 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى تجهيز شبكة غازات وأجهزة تنفس صناعي، وتم اليوم التشغيل التجريبي ل 17 سرير عناية مركزة، و 34 سرير داخلي تمهيدًا لافتتاحها بشكل رسمي قريبا.