انطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا.. اليوم

ينطلق، اليوم الاثنين، الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في واشنطن، ويستمر حتى غدًا الثلاثاء، لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ويلتقي وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ويعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن بدء جولات الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن.

ومن المقرر أن يحضر الجلسات مسؤولين رفيعي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك من وزارة الدفاع، كما سيلتقي شكري بأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.

ويشمل الحوار الاستراتيجي بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وكذلك أبرز الملفات الدولية، ومستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا، خاصة الأمنية والاقتصاد والتعليمية، والطاقة، وغيرها.

وأكد وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان سابق لها، منذ نحو ثلاثة أيام، أن مصر شريك حيوي للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها ملتزمة بتقوية الشراكة بين القاهرة وواشنطن، والتي استمرت 40 عاما من خلال تعزيز التعاون الأمني والنهوض بحقوق الإنسان وتنمية علاقاتنا الاقتصادية والعلاقات الثقافية الهامة.

وتابعت: "يمثل هذا الحوار الاستراتيجي فرصة للنهوض بكل مجال من مجالات التعاون هذه لتحسين حياة الأمريكيين والمصريين على حد سواء".