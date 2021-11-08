الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 40% بمشروع إنشاء المقر الرئيسي للبريد ببني سويف

جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، سير العمل في مشروع  إنشاء المقر الرئيسي لفرع هيئة البريد بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات ونسب الإنجاز ،والتي رافقه خلالها:المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة والمحاسب حسن عبد الوهاب القاضي مدير عام  الإدارة العامة  لبريد بني سويف.

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جولة محافظ بني سويف

وتابع محافظ بنى سويف سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يتم تنفيذه، ضمن خطة وزارة الاتصالات لتطوير مراكز البريد وتحويلها لمراكز بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة المتطورة،بهدف تقديم خدمات متميزة وبشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها، وبما يتواكب مع تطورات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واستمع المحافظ لعرض موجز، عن المشروع الذي  يقام على نفس مساحة المبنى القديم"بعد هدمه"، حيث يضم الدور الأول بالمبنى الجاري إنشاؤه مكتب بريد متطور يقدم كافة الخدمات البريدية والمالية المتنوعة، وسيتم تزويد بعدد 2 ماكينة صراف آلي،فيما ستشمل  باقى أدوار المبنى العلوية ووحدات إدارية تشرف على جميع امكاتب وفروع البريد على مستوى المحافظة ، وتشمل الشؤون المالية والتوفيرية والبريدية والدعم الفني، وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو 40%.

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جولة محافظ بني سويف
الاتصالات بني سويف مكتب بريد تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد هاني غنيم الخدمات البريدية تقديم خدمات

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وائل لطفي

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