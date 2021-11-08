تجديد حبس شابين متهمين بالاعتداء جنسيًا على فتاة قاصر بكرداسة

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس شابين متهمين بالاعتداء على فتاة في كرداسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال الفتاة التي اتهمت الشابين باستدراجها إلى مسكن أحدهما في منطقة كرداسة واعتدائهما عليها جنسيًا

وتلقى مركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من فتاة قاصر اتهمت فيه شابين بالاعتداء عليها بعد استدراجها لمسكن أحدهما في كرداسة، وحددت هوية المتهمين.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.