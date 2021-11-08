الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

اكتشاف 89 حالة جديدة بفيروس زيكا في كانبور الهندية

جريدة الدستور

سجلت مدينة كانبور الهندية، اليوم الاثنين، وإصابة 89 شخصا بينهم 17 طفلا، ثبتت إصابتهم بفيروس زيكا في زيادة لحالات الاصابة بالمدينة.

و قال الدكتور نيبال سينج، كبير المسؤولين الطبيين بمقاطعة كانبور في أوتار براديش، أكثر الولايات الهندية سكاناً، أنه  ثمة زيادة في حالات الإصابة بفيروس زيكا والإدارة الصحية شكلت عدة فرق لاحتواء التفشي، مضيفا هناك امرأة حامل ونوليها اهتماماً خاصاً، حسبما أفادت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية.

ورُصدت حالة الإصابة الأولى بزيكا في مدينة كانبور يوم 23 أكتوبر وزادت الحالات خلال الأسبوع المنصرم.

واكتُشف فيروس زيكا الذي ينقله البعوض للمرة الأولى عام 1947 قبل أن يصل إلى مستوى الوباء في البرازيل عام 2015. عندما ولُد آلاف الرضع مصابين بصغر الرأس، وهو خلل يجعل الأطفال يولدون برؤوس صغيرة وأدمغة غير مكتملة النمو.

وكانت قد أعلنت الهند أنها أعطت الجرعة المليار من اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، بعد ستة أشهر من ارتفاع هائل في عدد الإصابات أثارت مخاوف من انهيار النظام الصحي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الحكومة الهندية إن نحو ثلاثة أرباع مواطني هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل، ونحو ثلاثين في المائة تلقوا اللقاح بالكامل.

 

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