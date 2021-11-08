وزير النقل: الرئيس دعا شركاءنا العالميين لنقل مصانعهم للعمل فى مصر

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه لا بد أن نشتغل مع شركائنا العالميين ووجه بنقل بعض من مصانعهم العالمية للعمل في مصر، وإنشاء صناعات لها في مصر، مؤكدًا أنها ستجد كل المعاونة من المصريين.

وأضاف "الوزير"، خلال كلمته بمعرض ومؤتمر النقل الذكي 2021 TRANS MEA، الإثنين، أن «الرئيس السيسي وجه بتوطين الصناعة.. بمعنى شركائنا العالميين تجيب المعدات وتبدأ مع مصانعنا، وتعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية».

وأعلنت وزارة النقل عن أن جدول اليوم بالمعرض يشمل كلمة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ثم كلمات رؤساء الشركات العالمية والمحلية.

ويتضمن اليوم ندوة عن السكة الحديد بعنوان دور السكة الحديد في تحقيق التنمية الشاملة بحضور وزير النقل ورؤساء كبريات الشركات العالمية مثل (سيمز الألمانية وكاف الإسبانية وكاتل بلر الأمريكية....).

كما سيتم توقيع 13 اتفاقية هامة في مجال قطارات السكك الحديدية وقطارات مترو الأنفاق والنقل البحري.

وتعقد خلال اليوم ندوة بعنوان "نحو أنظمة نقل مستدامة"، ويشارك فيها رؤساء كبريات الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة النقل.

وقبل انتهاء اليوم تعقد ندوة بعنوان المنافذ الرقمية الذكية وأنظمة ACI، ويتحدث فيها كل من، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.