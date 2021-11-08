محافظ شمال سيناء يشدد على أهمية مجابهة الدخلاء على مهنة الصيدلة

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أهمية مهنة الصيدلة باعتبارها أحد العناصر الأساسية فى المنظومة الصحية للحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم.

وأضاف المحافظ خلال لقائه مع أعضاء مجلس نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محمد الهادي نقيب الصيادلة وبحضور الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والدكتور معتز بدوى أمين عام مساعد النقابة بشمال سيناء، مشيرًا إلى أن للنقابة دور كبير فى تلك المرحلة الهامة والتي تتكاتف فيها جميع الجهود لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وأشار شوشة، إلى ضرورة مجابهة الدخلاء على المهنة، وعدم وجود أحد بأى صيدلية غير مالكها الصيدلي أو المدير من المسجلين في النقابة احترامًا للمهنة.

ومن جانبه، فقد أكد الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء، على دور النقابة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا ونشر الوعي للمواطنين من خلال إطلاق حملة توعية وتوزيع ملصقات فى شوارع مدينة العريش وتنفيذ ندوات توعوية عن طرق الوقاية من الفيروس بعدد من المؤسسات والنقابات المهنية.

وأضاف الهادي أن النقابة تقوم بضبط العمل في الصيدليات من خلال المرور عليها والتأكد من وجود الصيدلي المسئول عن كل صيدلية وبالتنسيق مع إدارة الصيدلة بمديرية الصحة.

وقدم الهادي باسم النقابة العامة للصيادلة شهادة شكر وتقدير للدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لدوره الداعم للصيادلة، وكذا درع النقابة الفرعية بشمال سيناء الى المحافظ.