الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقط من دراجة بخارية.. مصرع شاب دهسه أتوبيس في شارع قصر العيني

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات أتوبيس، بعد سقوطه من فوق دراجته النارية في شارع قصر العيني، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة.

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا بمصرع شاب أسفل عجلات أتوبيس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة شاب يدعى «س. م» 22 سنة.

وكشفت التحريات عن أن الشاب كان يستقل دراجة نارية مع صديق له، وخلال سيرهما لم يشاهدا أعمال الحفر الجارية في شارع قصر العيني، فسقطت الدراجة النارية وصديقه في حفرة، بينما سقط المتوفى على الأسفلت في لحظة قدوم أتوبيس كان مسرعًا ولم يستطع قائده التحكم فيه فدهس الشاب ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب مصرع عجلات أتوبيس شارع قصر العينى مشرحة زينهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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