«القوى العاملة» تُنظم ندوة حول دور التدريب المهني في توفير فرص العمل

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالمحافظة، ندوة توعية بأهمية التدريب المهني في التشغيل وتوفير فرص العمل لخريجي الدورات التدريبية.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، إن الندوة استهدفت المتدربين في الدورات التدريبية الثلاثة المنعقدة حاليا بمركز التدريب المهني بحي الكوثر علي مهن الخياطة والتفصيل، والمساحة، والتبريد والتكييف.

ندوة حول دور التدريب المهني

وأشار مدير المديرية، إلى تكليف محمد سعفان وزير القوى العاملة بضرورة توفير فرص عمل لخريجي الدورات التدريبية ومتابعة أحوالهم بعد التشغيل لضمان استقرار وضعهم الوظيفي وأيضا التشجيع علي مفهوم ريادة الأعمال ومساعدتهم في فتح مشروعات صغيرة لهم بعد اتمام التدريب.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم توفير كافة الأدوات اللازمة للتدريب، والمواد الخام، والتأمين عليهم ضد إصابات العمل ، وتجهيز الورش بوسائل التكنولوجيا الحديثة من شاشات عرض متطورة وتابلت مزود بالانترنت فائق السرعة التي قامت بتوفيرها الوزارة بورش مراكز التدريب المهني بهدف ربط عملية التدريب المهني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التأكيد علي إتمام عملية التدريب وسط إجراءات احترازية مشددة من ارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم الورش وتخفيض الكثافة العددية للمتدربين في كل دورة تدريبية.

ومن جانبها، أشادت إيمان إمام مديرة مركز النيل للإعلام بمستوى الدورات التدريبية وجديتها والتجهيزات الحديثة الموجودة بالمركز في كافة الورش.

وفي السياق ذاته، أشار هلال ذكي رئيس حي الكوثر إلي أن مركز التدريب المهني من الأماكن المهمة والحيوية بالحي والتي يتم توجيه الشباب والفتيات لها لاكتساب مهارات تدريبية مجانا تؤهلهم لسوق العمل في ظل المشروعات القومية الكبرى ومشروعات حياة كريمة بمحافظة سوهاج للقضاء على البطالة.

ندوة حول دور التدريب المهني

يذكر أن دورتي الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف مدة كل دورة 200 ساعة تدريبية تشمل 80% عملي و20% نظري وفقاً للمنهج الذي أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وأن دورة المساحة مدتها 100 ساعة تدريبية وفقا للمنهج.