الجيش العراقى يعلن تدمير ثلاث مضافات وقتل قيادى بـ«داعش» فى الأنبار

أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، اليوم الإثنين، عن تدمير ثلاث مضافات وقتل قيادي بداعش في صحراء الأنبار.

وذكر المتحدث باسم الجيش العراقي، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية وبإشراف ومتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشئون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكن رجال وكالة الاستخبارات من مداهمة ثلاثة أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي القذف وجلابات ضمن صحراء الرطبة في محافظة الأنبار".

وأضاف أنه "تمت محاصرة وتدمير ثلاث مضافات وقتل الإرهابي أبوالبراء، أحد قادة عصابات داعش، إبان سيطرتها على قاطع الأنبار".

وأكد المتحدث باسم الجيش العراقي، حسب البيان، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ستواصل عملياتها التي تسر قلوب العراقيين في جميع المحافظات العراقية وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".