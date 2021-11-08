الإثنين 08 نوفمبر 2021
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عالم

كوريا الجنوبية تسجل 1760 إصابة جديدة بكورونا و 13 وفاة

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 1760 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 381 ألفًا و 694 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2980.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 52ر41 مليون شخص، وهو ما يمثل 9ر80 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 33ر39 مليون شخص، حوالي 76.6 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض. 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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