الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

أيرلندا: الاتحاد الأوروبى قد يدفع بريطانيا إلى بريكست بلا اتفاق

البريكست
البريكست

حذرت الحكومة الأيرلندية، من أن الاتحاد الأوروبي قد يدفع بريطانيا إلى خروجها من التكتل (بريكست) بدون توقيع اتفاقية إذا تخلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتفاقه مع الاتحاد بشأن أيرلندا الشمالية.


وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني -حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية- إن أي خطوة من بريطانيا لتفعيل المادة 16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية -ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعليق عمل البروتوكول المتفق عليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي- "ستكون لها عواقب وخيمة".


وأوضح كوفيني أن استمرار اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مشروطة" باستمرار تفعيل بروتوكول أيرلندا الشمالية، مرجحًا أن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية التعاون والتجارة التي تم الاتفاق عليها بين بريطانيا والتكتل إذا تخلت لندن عن البروتوكول الذي كان أحد الأركان الأساسية لصفقة انسحابها من الاتحاد الأوروبي.


وتسمح المادة 16 من "بريكست" لكلا الطرفين (بريطانيا والاتحاد الأوروبي) باتخاذ "تدابير وقائية" أحادية الجانب من شأنها تعليق أجزاء من الصفقة التي اتفق عليها جونسون مع بروكسل إذا تسببت في "صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة".

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