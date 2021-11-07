الإحصاء: 218 ألف مولود بمصر خلال شهر.. وتراجع عقود الزواج بـ22.7%

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، أن أعداد المواليد في مصر عاودت الارتفاع مجددًا إلى حدود 218.3 ألف مولود خلال شهر سبتمبر من عام 2021 مقابل 199 ألف مولود خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما انخفضت أعداد الوفيات لـ 56.2 ألف حالة وفاة خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 56.5 ألف حالة وفاة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وأشار جهاز الإحصاء وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه «الدستور» إلى ارتفاع أعداد السكان داخل مصر لـ102.3 مليون نسمة حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 مقابل 102.2 مليون نسمة خلال شهر أغسطس من العام نفسه، بينما كان عدد السكان 100.9 مليون نسمة خلال شهر سبتمبر 2020، بزيادة قدرها 1.2 مليون نسمة خلال عام.

وأظهر التقرير أن أعداد الذكور في مصر تتفوق على الإناث بفارق 3 ملايين نسمة، حيث ارتفع عدد السكان الذكور لـ52.6 مليون نسمة خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 51.9 مليون نسمة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفع عدد السكان الإناث لـ49.7 مليون نسمة خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 49 مليون نسمة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وحول عقود الزواج والطلاق، كشف جهاز الإحصاء عن تراجع جديد فى عدد عقود الزواج لـ 62.1 ألف عقد زواج خلال شهر سبتمبر2021 مقابل 80.3 ألف عقد زواج خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 22.7%، كما تراجع عدد إشهادات الطلاق لـ19.1 إشهادة طلاق خلال شهر سبتمبر الماضى 2021 مقابل 22.1 ألف إشهادة طلاق خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.