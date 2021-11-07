متاح بسهولة| موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق الإنترنت 2021

موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021.. يبحث كثير من أولياء أمور الأطفال الجدد عن الموقع الرسمي لتسجيل أبنائهم ببطاقة التموين من خلال محرك البحث "جوجل" عبر الإنترنت، عقب قيام عدد من المواطنين عبر الشهر الماضي للفئات الأولى بالرعاية قيامهم بإضافة أبنائهم، وذلك لمن يمتلك بطاقة تموينية لا تزيد الأفراد المسجلين بها عن 4 أفراد.

تستعرض «الدستور» موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق الإنترنت 2021.

موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021

ولا تزال حتى وقتنا هذا خدمة إضافة المواليد ببوابة "مصر الرقمية" متوقفة من بداية شهر سبتمبر، بسبب كثرة إقبال كثير من المواطنين على موقع "تسجيل المواليد" ببطاقة التموين من خلال طريق النت 2021.

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أسر ليست الأولى بالرعاية تسببت بتوقف بعض الخدمات، وأكدت المصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أن السبب بتوقف موقع التسجيل للمواليد ببطاقة التموين من خلال النت 2021 وهو إقبال أسر ليست من ضمن الفئات الأولى في الرعاية على الخدمة لإضافة المواليد لأبنائهم، مما أدى إلى تعطيل "بوابة مصر الرقمية"، وتوقفها كاملًا لمدة يومين وذلك لإجراء صيانة بخادم البيانات بها حتى تعود للعمل مرة أخرى، ولكن باستمرار توقف خدمة "إضافة المواليد".

متى تعود خدمات التموين بموقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021؟

أعلنت بعض المصادر، في تصريحات سابقة، بأنه من المنتظر عودة تفعيل موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2021 من خلال "بوابة مصر الرقمية" مرة أخرى خلال الأيام القادمة، ولكن مع التشديدات أن الخدمة ستتاح فقط لأبناء الفئات الأولى بالرعاية، والتي نص بهم القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي الصادر في شهر يونيو الماضي، والذي أتاح للفئات الأولى بالرعاية أحقية إصدار بطاقات تموين جديدة لمن لا يمتلك بطاقة مع إضافة الأبناء عليها بشرط ألا "يزيد عدد أفراد البطاقة الإجمالي" عن 4 أفراد.