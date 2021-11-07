الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 29.5% زيادة في الصادرات المصرية لدول الكوميسا خلال شهر

الصادرات
الصادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى مجموعة دول الكوميسا خلاف بلاد حوض النيل لـ 9.2 مليون دولار خلال يوليو 2021، مقابل 7.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بزيادة قدرها 2.1 مليار دولار بنسبة 29.5%.

وجاءت جيبوتى فى المرتبة الأولى بين مجموعة دول الكوميسا من حيث قيمة الصادرات المصرية إليها والتى ارتفعت لـ3.3 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 1.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بزيادة قدرها 1.8 مليون دولار، يليها موريشيوس والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 2.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه 

كما بلغت صادرات مصر لدولة زيمبابوي 1.6 مليون دولار خلال يوليو 2021، مقابل 1.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما بلغت صادراتها لدولة زامبيا 1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 0.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، فيما بلغت الصادرات المصرية لباقي دول الكوميسا 1.1 مليون دولار خلال سبتمبر 2021، مقابل 0.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

الاحصاء صادرات مصر دول الكوميسا واردات

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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