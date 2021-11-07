الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

السيسي: قضيتي ليس ثمن الأوتوبيس الكهربائي.. لكن الأمان والكفاءة

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القضية ليس ثمن الأوتوبيس الكهربائي، ولكن القضية أن يخرج المنتج الذي نستهدفه بالموصفات التي نوافق عليها، بعد إتمام اختبارات الأمان والكفاءة والمعايير.

 

وأضاف السيسي خلال تفقده معرض النقل الذكي والتحول للنقل الأخضر: "العمل بالنقل الكهربائي يقلل الانبعاثات الضارة بالبيئة، وهو توجه من الدولة بدأت فيه منذ أكثر من 6 سنوات في كل ما تعنيه الأخطار البيئية".

 

وطالب الرئيس بتشكيل لجنة فنية من وزارة النقل والمعنيين بالأمر، لمعرفة توقيت بدء انطلاق الأوتوبيس الكهربائي.

 

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