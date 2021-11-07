من «دلتا وجاما» إلى «ألفا وهيهي».. كيف تحوّر فيروس كورونا منذ ظهوره؟

سلالات جديدة يتحور بها فيروس كورونا منذ ظهوره في العالم، حيث أن كل سلالة لها أعراضها المختلفة والتي تختلف من حيث شدتها وسرعة انتشارها، وتزامنًا مع ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا والذي يسمى «هيهي»، نسبة إلى إحدى المدن الصينية التي ظهر بها، ترصد «الدستور» أبرز سلالات «كوفيد 19».

سلالة دلتا

تمثل سلالة دلتا والتي ظهرت من تحور فيروس كورونا مشكلة هامة، حيث وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها الأوسع انتشارًا، حيث إن معدل العدوى بهذه السلالة أعلى بحوالي 60 في المئة من معدل عدوى بسلالة ألفا، والتي لديها بالفعل معدل عدوى أعلى بنسبة 50 في المئة مقارنة بالسلالة الأصلية لفيروس كورونا.

كانت سلالة دلتا قد تسببت في موجة ثانية قاتلة من الإصابات في الهند في أبريل الماضي، بل وأصبحت السلالة المهيمنة في بريطانيا، وتم رصدها بعد ذلك في أكثر من 90 دولة حول العالم.

سلالة دلتا بلس

في 23 يونيو الماضي، أدرجت الهند تحور دلتا بلس، ووصفته بأنه من بين السلالات المثيرة للقلق، ووصفت من قِبل هيئة الصحة العامة في إنجلترا بأنها مماثلة لدلتا ولكن مع طفرة إضافية «كي 417 إن»، وظهرت دلتا بلس في 9 دول أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبرتغال وسويسرا واليابان وبولندا ونيبال وروسيا والصين.

وارتبطت سلالة دلتا بلس بخلايا الرئة، ويحتمل أن تكون مقاومة لنوع من العلاج يسمى العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة.

سلالة لامادا



أضافت منظمة الصحة العالمية مؤخرا سلالة لامدا إلى قائمة السلالات ذات الأهمية، وارتبطت هذه السلالة بحالات كوفيد في العديد من البلدان لا سيما في أمريكا الجنوبية ومنطقة الأنديز، حيث عُثر على هذه السلالة في 29 دولة.

سلالة ألفا

أطلق على سلالة ألفا، B.1.1.7، لأول مرة في المملكة المتحدة في سبتمبر 2020، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حيث انتشر في 114 دولة على الأقل، وفقًا لشبكة الفيروسات العالمية، وهو مسؤول عن حوالي 95٪ من الإصابات الجديدة بـ«كوفيد 19» في المملكة المتحدة أي حوالي 60٪ من إجمالي الحالات.

سلالة بيتا

يُطلق عليه B.1.351، ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا في مايو2020 وتم اعتباره متغيرًا مثيرًا للقلق في ديسمبر2020، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ويوجد هذا المتغير في 48 دولة على الأقل وفي 23 ولاية أمريكية، وفقًا لشبكة الفيروسات العالمية.

سلالة جاما

يُعرف باسم P.1، ظهر لأول مرة في البرازيل في نوفمبر2020، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

متحور إيتا

تيُعرف باسم B.1.525، ظهر لأول مرة في المملكة المتحدة ونيجيريا في ديسمبر 2020، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تصنيفها على أنها نوع مختلف مثير للاهتمام في 17 مارس 2021، واعتبارًا من 9 يوليو، وأوضحت الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن إيتا في 68 دولة حول العالم.