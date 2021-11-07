مبروك عطية: من كثرة تفكيري في الطلاق خايف أكون طلقت زوجتي

ورد سؤال إلى الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف بجامعة الأزهر، خلال البث المباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي من سائل يقول: من كثرة تفكيري في الطلاق خايف أكون طلقت زوجتى؟ حيث رد قائًلا: إن السائل قال لى إنه يكثر الطلاق في نفسه على زوجته ويفكر ذلك داخليًا، لكنه لم ينطق بذلك من كثرة انشغاله به، والإجابة السريعة السليمة عليه لم تطلق ولا شئ طالما لم ينطق لسانك بذلك، ولكن اتقى الله بدلا من التفكير في طلاقها.

ووجه عطية عدة نصائح للسائل بأن يتقى الله في زوجته ويشكرها على إعداد الطعام له، ويقوم بإهدائها فستان، ويكثر من الكلام الرومانسي لها مثل: قول لها ربنا يخليكي ليا، واشكرها على إعداد كوب الشاي لك وخلافه، ودع التفكير في هذا الأمر.

وقال مبروك: "بدلا من أن تشغل نفسك بالطلاق، اشغل نفسك بعبادة الله وحده، حيث قال تعالى:" وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ (205)، وما تريده من الله، تذكر لحظة وداعك الدنيا وتركك كل شئ، وفكر فيما ينفعك.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.