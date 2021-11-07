الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر تكشف خطة «الصحة» لمواجهة متحور «هيهي»

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشفت مصادر بوزارة الصحة عن خطتها لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد "هيهي"، مؤكدة أن اللقاحات ما زالت لها فعالية في مواجهة السلالات المتحوّرة من فيروس كورونا.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن مصر لديها وفرة في لقاحات كورونا المتوفرة في مراكز التطعيم، مناشدة المواطنين بضرورة التطعيم، لافتة إلى أن الخطة تشمل تشديد الإجراءات بمنافذ الحجر الصحى على مستوى الجمهورية والتى تشمل "18 مطارًا جويًا، 13 ميناء بحريًا و6 معابر برية" من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراء تحاليل PCR  والـID NOW الخاصة بفيروس كورونا وشهادات تلقي لقاح كورونا، ومراجعة إجراءات الوثائق الصحية لاستيفاء متطلبات الدخول للبلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الصينية عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يطلق عليه "هيهى"، وذلك نسبة إلى منشأه في المدينة الواقعة بمقاطعة «خي لونج جيانج» الواقعة بشمال شرق الصين، واخضاع السكان بالمدينة للفحص للتأكد من عدم انتشار العدوى بالمتحوّر الجديد.

وأكدت تقارير عالميّة أن أعراض الإصابة بالمتحوّر الجديد لم تختلف عن غيرها من السلالات المتحوّرة من فيروس كورونا التى ظهرت منذ تفشي الجائحة على مدار قرابة العامين.

الصحة متحور فيروس كورونا تحورات اللقاحات وفرة لقاحات فيروس كورونا

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