الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سميحة أيوب في شرم لحضور مؤتمر الأفخم بالمهرجان المسرحي (صور)

المؤتمر
المؤتمر

نظّم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي مؤتمرًا صحفيًا للمهندس محمد سيف الأفخم أحد مكرمي الدورة السادسة "الشخصية المسرحية العربية".

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جاء ذلك بحضور سيدة المسرح العربي سميحة أيوب وإلهام شاهين والفنان أشرف زكى نقيب الممثلين والفنان إيهاب فهمى، وطارق صبرى والدكتور سامح مهران وأدار المؤتمر جمال عبد الناصر الذي قال عن الأفخم إنه قيادي مسرحي متميز وداعم دائم للكثير من المسرحيين العرب وأنه استفاد من دراسته للهندسة فأصبح مهندسًا للمسرح العربي، ثم قام بسرد أهم المناصب القيادية التي تولاها ، وأهم المؤسسات التي أسسها وقادها للنجاح.

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المؤتمر 

وقال رئيس المهرجان مازن الغرباوي تتشرف إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى باختيار محمد الأفخم، نظرًا للسيرة الواسعة التى يمتلك من خلالها الكثير من الانجازات التى تمثل حجر الأساس للمهتمين بالعمل المسرحي: “أنا سعيد بأننا نمتلك فى وطننا العربي نماذج مشرفة بحجم وقيمة محمد سيف الأفخم”.

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المؤتمر 

قال الأفخم: "أحب أبدأ بالشكر لإدارة المهرجان، متمثلة فى رئيسه، كانت بدايتنا من مصر مع محمد الدسوقى فى الابتدائية كان له الفضل في دخول المسرح إلينا أثناء الدراسة، ولأننا فى محافظة كان المسرح من الأشياء الممنوعة فقد ركزنا على الدراسة.

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المؤتمر 

أضاف الأفخم: نجاح أي فعالية أو نشاط يأتي من أهم منطقتين وهما، البداية الصحيحة ومرحة التوهج التي تكون طويلة جدًا، وإذا استطعنا ان تكون مدة التوهج طويلة، فهذا يدل على النجاح الكبير، والمشكلة في وطننا تكمن في الصراعات التى تقتل الوهج ، ولا بد ألا نلتفت لتلك الأشياء، وهناك كثير من الفنانين عندما أسأله عن رسالتك تجد لا شئ.

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المؤتمر 

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دراسة مهرجان على خلال بداية موت مؤتمر محافظة عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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