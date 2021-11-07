الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل تكريمها بمهرجان القاهرة.. محطات في حياة الفنانة نيللي: «الفوازير الأبرز»

نيللي
نيللي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنانة الكبيرة نيللي، جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ 43، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل، تقديرًا لمسيرتها المهنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها.

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي محطات في حياة نيللي:

حياتها

نيللي آرتين كالفيان، وهي من مواليد محافظة القاهرة 3 يناير 1949، تبلغ من العمر 72 عاما، إلا أنَّها صاحبة جذور أرمنية، عائلتها من الصِغر فنيّة فهي أخت للفنانة فيروز، وابنة خالة الفنانة الكبيرة لبلبة، لديها العديد من المواهب الفنية من بينها موهبة الغناء والرقص.

 

رحلتها الفنية

كبرت الفنانة نيللي وقررت الاشتراك في حلقات الرمال الناعمة، كما اشتركت في المسلسل الإذاعي شيء من العذاب أمام الراحل محمد عبد الوهاب، ثم اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الاستعراض والتمثيل، فكانت أول أعمالها في المسرح هي بطولة مسرحية «انقلاب».

أعمالها السينمائية

وفي عام 1966 قامت نيللي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم المراهقة الصغيرة ومعظم الأفلام التي قدمتها هي أفلام استعراضية، حتى تزوجت من المخرج حسام الدين مصطفى، ومن ثم رجل الأعمال خالد بركات،  لدى الفنانة نيللي أكثر من 8 مسلسلات، وأكثر من 70 فيلمًا سينمائيًا، و13 فزورة.

رئيس المهرجان: سعداء بمنح الفنانة نيللي جائزة الهرم

من جانبه، قال محمد حفظي، رئيس المهرجان: «إننا سعداء بمنح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي، التي تعد أكبر وأهم جائزة في المهرجان، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الهامة».

تابع «حفظي» في تصريحات له: «نيللي فنانة عظيمة ذات موهبة استثنائية، ظهرت ملامحها في مرحلة مبكرة من طفولتها، واستمرت لسنوات طويلة حيث قدمت أعمال مزجت فيها بين التمثيل والرقص والغناء، ذلك الأمر الذي ميزها عن فنانات جيلها، وجعلها إحدى أبرز النجمات الاستعراضيات حتى يومنا هذا».

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جائزة الهرم الذهبي الفنانة الكبيرة نيللي نيللي محطات

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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