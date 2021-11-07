الأحد 07 نوفمبر 2021
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الدين لله

المفتي: لم نجد مشروعًا يمس حياة المواطنين مثل «حياة كريمة»

د. شوقي علام
د. شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إننا لم نجد مشروعا يمس حياة المواطنين مثلما وجدنا في مشروع حياة كريمة.

وأضاف علام في منشور له، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الأحد، أن "حياة كريمة" مشروع مسلكه حميد، ويجوز التبرع له بالصدقات ودفع الزكوات.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن "حياة كريمة" مشروع موجّه إلى الفقراء والنفع المشترك ودعم القرى الفقيرة، ومن ثم ينسحب عليه ما ينسحب على مصارف الزكاة.

وشارك الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في مؤتمر "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية"، الذي عقد الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن كلية الدعوة الإسلامية وقفت على ثغر من ثغور الدين، وهي أحد صروح العلم بالأزهر الشريف.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن العبادة لا تحقق إلا بالمشاركة في عمران الأرض، مشيرًا إلى أن الأئمة والوعاظ لهم دور كبير في استقرار الأوطان، والتصدي للأفكار التي تهدم الدين والدنيا.

من ناحية أخرى، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن كلية الدعوة الإسلامية وقفت على ثغر من ثغور الدين، وهي أحد صروح العلم بالأزهر الشريف.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية"، الذي عقد الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر،  أن للعلم مكانة عظيمة في منظومة القيم الإسلامية، وبدونه لا يكون الإنسان مؤهلا للاستخلاف في الأرض، ولا أن يقوم بمهامه.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن العبادة لا تحقق إلا بالمشاركة في عمران الأرض، مشيرًا إلى أن الأئمة والوعاظ لهم دور كبير في استقرار الأوطان، والتصدي للأفكار التي تهدم الدين والدنيا.

ولفت المفتي، إلى أن التطورات المتسارعة في العالم الإسلامية تحتم علينا وضع استراتيجية وطموحة في ميدان الدعوة والوعظ، تؤكد على منع غير المتخصصين من التصدي للدعوة.

ونوه مفتي الجمهورية، إلى أنه ينبغي أن تشتمل الخطة على صفاة الداعية الذي يتجه الناس إليه، مؤكدا أن مصرنا العزيزة بخير ما دام الأزهر بخير، الذي يقوم بواجب الوقت، موجها الشكر لكلية الدعوة الإسلامية على مؤتمرها العلمي الدولي الأول.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حياة المواطنين مشروع مسلكه حميد ودفع الزكوات الصدقات جوز التبرع

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