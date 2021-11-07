متاح| خطوات الاستعلام على مخالفات المرور 2021

رابط الاستعلام على مخالفات المرور 2021.. أصبح أغلب المصريون يتابعون مخالفات المرور الخاصة بهم من خلال رابط لاستعلام الخاص بالنيابة العامة المصرية عن مخالفات المرور ٢٠٢١؛ حيث أصبح هذا العنوان من أكثر العناونين بحثا على محرك البحث العالمي جوجل من قبل الملايين من المصريين وأصحاب السيارات بأنواعها.

ويقدم موقع “الدستور” خدمة لقرائه للاستعلام عن والخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢١



طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢١

ويمكن للمواطنيين المصريين أصحاب السيارات المختلفة الدخول على رابط النيابة العامة المصرية للاستعلام عن مخالفات المرور لعام ٢٠٢١ إضافة إلى جميع خدمات إدارة المرور على الإنترنت ومعرفة إجمالي قيمة المخالفات ووقت حدوثها وأماكن التقاطها والمبالغ المراد سدادها شهريا وذلك دون إهدار للوقت والجهد خاصة في ظل حرص الحكومة على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار وباء كورونا.

ويمكن للمواطنيين الدخول على الموقع أو الرابط الرسمي للنيابة العامة المصرية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢١

يقوم الراغب بالاستعلام عن مخالفات المرور بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية من هنا

يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن المخالفات باختيار بيانات المرور الموجودة يمين الصفحة

بعد ذلك يتم اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

يقوم المستعلم بادخال بيانات السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن المخالفات الخاصة بها

إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة "أرقام وحرف "

ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بإجمالي المخالفات

ثم يظهر على الشاشة الموجودة أمام المواطن قيمة المخالفات التي يجب دفعها

بعد معرفة قيمة المخالفات عن قيمة المخالفات الخاصة بالسيارة أو المركبة تظهر رسالة تتضمن الشروط التي يجب الموافقة عليها حتى يتم اتمام عملية تسجيل الغرامات.

ثم بعد ذلك تظهر شاشة بها عدد من البيانات المطلوبة للراغبين في دفع الغرامات المالية على السيارة أو المركبة وتتضمن

ضرورة تسجيل الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك إضافة للعنوان وإدارة المرور التابع لها المواطن ورقم المركبة الخاصة به

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ويمكن بعد ذلك سداد قيمة المخالفات إلكترونيا من خلال طريقة السداد بين ما إذا كانت إلكترونية أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع نقدا عند الاستلام أو من خلال مكينة الدفع فوري.

- ويمكن سداد قيمة المخالفات إلكترونيا من خلال اختيار طريقة السداد بين ما إذا كانت إلكترونية أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفعنقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري