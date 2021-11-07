أمانة المرأة بـ«مستقبل وطن» الفيوم تطلق مبادرة «هنعيشها صح»

أعلنت النائب مرڤت عبدالعظيم أمينة المرأة بالحزب إطلاق أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالفيوم مبادرة "هنعيشها صح"، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والمهندس عبدالقادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة.

وأوضحت النائب ميرفت عبد العظيم أن مبادرة "هنعيشها صح" مبادرة كبرى تضم عدة محاور منها محور تنظيم ندوات وورش عمل فيما يخص توعية وتثقيف وتنمية قدرات المرأة بمحافظة الفيوم ويحاضر فيها متخصصون في كل المجالات وتنطلق في كل مراكز المحافظة، أما المحور الثاني فيشمل إقامة معارض لمنتجات السيدات اليدوية تشجيعًا لهم على اقتحام سوق العمل وفتح الأبواب لتقديم منتجاتهم، والمحور الثالث يتمثل في بدء دورات لتعليم بعض الحرف كالتفصيل وصناعة المنظفات والاكسسوارات وأدوات التجميل.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن زيادة عدد مراكز تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتصل إلى 62 مركزًا، لتغطي جميع مراكز وقرى المحافظة، بهدف توفير الخدمات للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، لمتابعة موقف تلقي المواطنين للقاح كورونا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيف عبدالشكور مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بالمستشفى الجامعي.

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة أن الاجتماع تناول استعراض أخر المستجدات والإجراءات المتبعة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين بشتى مراكز وقرى المحافظة، فضلاً عن العاملين بمختلف المصالح والمديريات والهيئات الحكومية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية، ومتابعة عمل حملات التطعيم بمراكز الشباب، ونسب تلقي اللقاح من خلال المراكز الثابتة والمتحركة المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة.

وأضاف أن المحافظ تابع نسب إشغال المستشفيات المركزية والجامعية، وكذا مخزون الأكسجين بها، موجهًا بتوفير احتياطي مناسب منه وملء اسطوانات الأكسجين لتكون جاهزة عند الحاجة، موجهًا بالتنسيق مع الجامعة لتوفير 10 أسرة رعاية مركزة جديدة لمرضى كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لنقل حالات الحوادث المتقدمة لمستشفى الجامعة.

وأكد محافظ الفيوم، على التنسيق بين مختلف القطاعات والمديريات، ومديرية الصحة لتنظيم عمل الفرق المتنقلة لتلقى اللقاح، لتوفير الخدمات للموظفين بمقار العمل تيسيرًا في تلقى الخدمة، وذلك للانتهاء من تلقي كافة العاملين المستهدفين للقاح بمختلف القطاعات خلال الفترة الزمنية المحدة، مؤكداً أنه لن يستثنى من تلقى اللقاح إلا بتقرير طبي معتمد.

ولفت المحافظ، إلى أهمية التوسع في مراكز تلقي اللقاح الثابتة، والفرق المتحركة، فضلاً عن مراكز تلقي اللقاح للراغبين في السفر، بهدف حماية المواطنين وحفاظًا على صحتهم، مع ضرورة تكثيف ومتابعة الحملات الدورية، للتأكد من التزام المواطنين، والمنشآت التجارية، والسياحية، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والقرارات الوزارية، بالتنسيق بين مسئولي الصحة، ومجالس المدن، والشرطة المتخصصة.

ووجه المحافظ بتكثيف عمل الرائدات الريفيات، والعمد ومشايخ القرى، والكيانات الخاصة بالمرأة، والقيادات الطبيعية، للتوعية بأهمية تلقى اللقاح للحد من الإصابة بفيروس كورونا، وكذا إرشاد الفرق المتنقلة لأماكن تواجد كبار السن لتطعيمهم بمنازلهم، وتكثيف حملات طرق الأبواب.