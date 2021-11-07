تحالف الفتح العراقى: طرف ثالث يحاول خلق فتنة فى البلاد

علق رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، اليوم الأحد، على حادث محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيرًا إلى أن طرفًا ثالثًا يحاول خلق الفتنة فيما طالب بالتحقيق بحادثة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال العامري، وفقًا لوسائل إعلام عراقية، "ندين بشدة الاستهداف الذي حصل الليلة لمنزل رئيس مجلس الوزراء".



وأضاف "نطالب الجهات المختصة التحقيق في الموضوع والتثبت من الحقائق وكشف من يقف وراء ذلك ومحاسبته أيًا كان"، محذرًا من "طرف ثالث يقف وراء الحدث من أجل خلط الأوراق وخلق الفتنة".



بعد نجاته من محاولة اغتيال فاشلة، بواسطة "طائرة مسيّرة مفخّخة" استهدفت فجر اليوم الأحد مقرّ إقامته في بغداد، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة مسجلة وجهها إلى كافة العراقيين، أن الصواريخ الجبانة والمسيّرات لا تبني الأوطان.

كما شدد على أنه بخير، ولم يصبه أي أذى إثر استهداف منزله، مضيفًا أن القوات الأمنية تعمل على حماية البلاد.

وأشار إلى أن بناء الأوطان لا يتم إلا عبر احترام مؤسسات الدولة.