تجمع السند الوطني العراقي يدين محاولة اغتيال «الكاظمي»

أدان رئيس تجمع السند الوطني العراقي، أحمد الأسدي، اليوم الأحد، استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الأسدي: "استهداف منزل الكاظمي يكشف بشكلٍ واضح عن وجود أجندات خارجية تعمل على زعزعة أمن واستقرار العراق من خلال التلاعب السيبراني بنتائج الانتخابات حيناً واستهداف المتظاهرين السلميين حيناً آخر ثم استهداف منزل رئيس الوزراء من أجل خلط الأوراق ودفع البلاد إلى الفوضى".

وأضاف: " اليوم نحتاج الى صوت العقل والحكمة لتفويت الفرصة على الأعداء والمغرضين وليكن العراق واستقراره ومصلحة شعبه همنا الاول للوقوف بوجه مشاريع الفتنة وإثارة الفوضى"، مردفا "المجد للعراق ولقواته المسلحة الباسلة ولحشده الشعبي وحمى الله العراق وشعبه من كل سوء".



وبعد نجاته من محاولة اغتيال فاشلة، " بواسطة طائرة مسيّرة مفخّخة استهدفت فجر اليوم الأحد مقرّ إقامته في بغداد، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة مسجلة وجهها إلى كافة العراقيين، أن الصواريخ الجبانة والمسّيرات لا تبني الأوطان.

كما شدد على أنه بخير، ولم يصبه أي أذى إثر استهداف منزله، مضيفا أن القوات الأمنية تعمل على حماية البلاد.

وأشار إلى أن بناء الأوطان لا يتم إلا عبر احترام مؤسسات الدولة.

إلى ذلك، دعا إلى ضبط النفس من أجل مصلحة البلاد، وإلى الحوار الهادئ والبناء بين كافة شرائح المجتمع العراقي.

وذكر الكاظمي في تغريدة على حسابه على تويتر، أن صواريخ الغدر لن تثبط عزيمته، ولن تؤثر على عمل القوات الأمنية وإصرارها على حماية أمن الناس والحفاظ على حقوقهم.

كما طمأن العراقيين على صحته، مؤكدا أنه بخير، ومعتبرا أنه "كان ولا يزال مشروع فداء للعراق وشعبه" وفق تعبيره.

يذكر أن الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء، وقع في وقت تشهد فيه البلاد توتّرات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقدت في العاشر من أكتوبر، مع رفض النتائج الأولية التي بيّنت تراجع عدد مقاعدها بشكل كبير.

فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن "محاولة الاغتيال فاشلة" وتمت بواسطة طائرة مسيّرة مفخّخة" استهدفت مكان إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.

وأتت تلك المحاولة بعد أن شهد محيط المنطقة الخضراء التي تضمّ عددا من المؤسسات الرسمية العراقية، فضلا عن عدة سفارات وقنصليات بينها، سفارة الولايات المتحدة، تظاهرات واعتصامات، على مدى الأسبوعين الماضيين.

كما تطورت يوم الجمعة إلى مواجهات مع القوات الأمنية راح ضحيتها متظاهر على الأقلّ.