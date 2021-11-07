14 فبراير 2022.. الحكم على عنصرين بـ «خلية الزيتون الإرهابية»

حجزت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، محاكمة متهمين إثنين لاتهامهما بالانضمام لخلية إرهابية فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الأولى" لجلسة 14 فبراير 2022 للحكم.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.