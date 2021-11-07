مرتضي منصور أمام المحكمة: «أنا عضو في الأهلي هشتمه إزاي؟»

نظرت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الأحد، دعوى النادي الأهلي، المقامة ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي تتهمه بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة النادي، وعلى رأسهم محمود الخطيب، وكذلك اتهامه للأعضاء بتلقي رشوة.

وأكد مرتضي منصور، أمام القاضي، عدم سبِّه للأهلي وأعضائه، قائلًا: أنا عضو في الأهلي، هشتمه ازاي؟.

ليرد محمد عثمان دفاع النادي الأهلي عليه: أنت مفصول منذ عام 2007، من وقت ما حرقت كارنيه النادي.

وحضر 30 محاميًا عن النادي الأهلي، وعلى رأسهم المستشار محمد عثمان، وقدموا ما يفيد بحفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة من مرتضى منصور، وكذلك حفظ البلاغ المقدم ضد أعضاء النادي، بتلقي ساعات كهدايا، وكذلك سلامة الإجراءات القانونية بالنسبة للكثير من البلاغات.

وأكد محمد عثمان أنه ثبت وبالتقرير، أن الصفحة التي سبَّت الأعضاء، ملك مرتضى منصور، وأنه تم حفظ كل البلاغات التي تقدم بها أمام جهات التحقيق.

ومن جهته، حضر مرتضى منصور أيضًا إلى المحكمة، صباح اليوم، وطلب من القاضي تأجيل القضية، إلى ما بعد انتخابات نادي الزمالك، قائلا: أنا محتاج فرصة لبعد انتخابات النادي، موضحًا أنه لم يُقدم بلاغات ضد الأهلي والخطيب، كما أنه لم يسب أعضاء النادي عبر صفحته على فيسبوك.