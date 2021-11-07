تفاصيل اختطاف فنانة صاعدة على يد سائق تاكسي

بسبب محاولة خطفها من سائق تابع لاحدى الشركات الخاصة فقد تصدرت الفنانة مى حسن محركات البحث على جوجل، وذلك عقب محاولة اختطافها، وكشفت مى حسن تفاصيل الواقعة كاملة.

محاولة اختطاف الفنانة مي حسن

فى تصريحات لها كاشفة عن الواقعة تقول مى حسن : " الحمد لله الحادثة عدت على خير وفتحت باب العربية والسواق فرمل مرة واحدة، وبعدين نطيت من العربية، وصوتي كان عالي والناس اتلمت ولقيت السواق يهددني وبيقلي لي حطي لسانك في بقك لادفنك مكانك "

وأشارت مي حسن انها طلبت سيارة من إحدى الشركات الخاصة لتوصيلها من مول مصر إلى حدائق الأهرام ولما ركبت معاه فوجئت به يغير الطريق ويدخل في شوارع مظلمة واماكن بها عمارات تحت الإنشاء ولكن الحمد لله الناس اتلمت وانقذوني منه".

من هي مي حسن؟

مى حسن هى فنانة مصرية صاعدة وقد شاركت في أكثر من فيلم خلال الفترة الأخيرة، من بينها، هروب اضطراري، وأزمة نسب.

وقد انتشر على مواقع التواصل فيديو بعنوان "فضيحة جديدة في الوسط الفني" مؤخرا تظهر فيه مي حسن وهي تقود سيارة تعمل عليها سائقة "أوبر".

وحينها علقت مى محسن وقالت: "بقالي سنة شغالة بالابلكيشن، الشغل مش عيب ومكنتش معرفة حد، كتير كانوا بيشبهوا عليا، لكن الراكب ده عرفني على طول وقعد يتكلم معايا، وتضايقت جدا أنه صورني".

أعمال مي حسن الفنية

مى حسن قد شاركت في فيلم OX الذي يعد أولى تجاربها السينمائية، وهو من بطولة ماهر عصام وجمال فؤاد وإيمان السيد وبدرية طلبة، وإخراج طوني نبيه.

و شاركت في فيلم "تصبح على خير"، الذي عرض في عيد الفطر الماضي.

وشاركت مى حسن فيلم "البدلة"، بطولة الفنان "تامر حسني"، حيث تقوم "مي" في الفيلم بدور زوجة الفنان محمد ثروت.

وشاركت بدور في فيلم "هروب اضطراري"، بطولة الفنان أحمد السقا.