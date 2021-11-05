الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصر السينما يستضيف الفنانة زينة فى برنامج «نجم وندوة».. 14 نوفمبر

الفنانة زينة
الفنانة زينة

ضمن فعاليات مشروع "السينما بين يديك" المقام برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، يستضيف قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية الفنانة زينة الأحد ١٤ نوفمبر الجاري من خلال برنامج نجم وندوة الذى يقيمه قصر السينما دوريًا بهدف مناقشة النجمة عن مجمل أعمالها الفنية وأجرأ أدوارها فى السينما المصرية والتى ناقشت قضايا مجتمعية هامة وخاصة دورها فى فيلم "بنتين من مصر" المزمع عرضه عقب الندوة، وسوف يدير الندوة الناقد طارق الشناوي.

يذكر أن فيلم "بنتين من مصر" بطولة زينة، صبا مبارك، أحمد وفيق، إياد نصار، وطارق لطفى، إنتاج عام ٢٠١٠ وتدور أحداثه حول مشاكل العنوسة وتأخر الزواج فى مصر  فى قالب درامى يعرض أسباب التأخر ومشاعر الفتيات تجاه تلك الأزمة وكيفية التغلب عليها.

زينة من مواليد 4  فبراير 1981 في القاهرة عاصمة مصر، ولدت زينة باسم وسام رضا إسماعيل مرسي هي ممثلة وعارضة مصرية، دخلت مجال التمثيل منذ عام 1995 وما زالت مستمرة فيه حتى اليوم. قدَّمت وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات لعل أبرزها الحياة منتهى اللذة وعفاريت السيالة.

بدأت حياتها الفنية حياتها كموديل في عدد من أغاني الفيديو كليب، والتي من خلالها اختارها المخرج داود عبدالسيد لتلعب دور هناء في فيلم (أرض الخوف) أمام النجم (أحمد زكي) عام 1999، وكانت حتى ذلك الوقت تستخدم اسمها الحقيقي وسام رضا والذي ظهرت به أيضًا كمذيعة في إحدى القنوات الفضائية حيث قدمت بها بعض البرامج الفنية. ومع دخولها عالم التمثيل بشكل قوي ومن أبرز أعمالها فيلم (الشبح، كابتن هيما، المصلحة ، الجزيرة، وظاظا) إلى جانب عدد من المسلسلات البارزة مثل: حضرة المتهم أبي، علي يا ويكا، وليالي، وفي وقت لاحق أطلق عليها المخرج يوسف شاهين لقب صوفيا لورين العرب بعد مشاهدته لها في فيلم (منتهى اللذة)، وهو ما أكدته الفنانة الموهوبة عندما فازت بلقب أحسن ممثلة لعامي 2005، و2006 في استفتاء الجماهير، كما فازت بجائزة الأداء المتميز عن دورها في مسلسل "حضرة المتهم أبي" عملت في البداية كموديل في عدد قليل من أغنيات الفيديو كليب، عملت مذيعة في إحدى قنوات راديو وتليفزيون العرب، حيث قدمت برامج فنية ثم احترفت التمثيل لتقدم أول أفلامها وهو أرض الخوف مع المخرج داود عبدالسيد.

قصر ثقافة السينما الفنانة زينة الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مشروع السينما بين ايديك الناقد الفني طارق الشناوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حريق ضخم يلتهم باخرة نيلية فى دمياط

بعد منع الصناديق.. «الأوقاف» تنشر ضوابط عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

عبد الرحيم طايع

كارثة ضرب الزوجات!

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى

الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه بشأن أسيرين فلسطينيين لدى إسرائيل

احتفاء إسرائيلى بإقرار الميزانية لعامى 2021 و2022