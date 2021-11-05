قصر السينما يستضيف الفنانة زينة فى برنامج «نجم وندوة».. 14 نوفمبر

ضمن فعاليات مشروع "السينما بين يديك" المقام برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، يستضيف قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية الفنانة زينة الأحد ١٤ نوفمبر الجاري من خلال برنامج نجم وندوة الذى يقيمه قصر السينما دوريًا بهدف مناقشة النجمة عن مجمل أعمالها الفنية وأجرأ أدوارها فى السينما المصرية والتى ناقشت قضايا مجتمعية هامة وخاصة دورها فى فيلم "بنتين من مصر" المزمع عرضه عقب الندوة، وسوف يدير الندوة الناقد طارق الشناوي.

يذكر أن فيلم "بنتين من مصر" بطولة زينة، صبا مبارك، أحمد وفيق، إياد نصار، وطارق لطفى، إنتاج عام ٢٠١٠ وتدور أحداثه حول مشاكل العنوسة وتأخر الزواج فى مصر فى قالب درامى يعرض أسباب التأخر ومشاعر الفتيات تجاه تلك الأزمة وكيفية التغلب عليها.

زينة من مواليد 4 فبراير 1981 في القاهرة عاصمة مصر، ولدت زينة باسم وسام رضا إسماعيل مرسي هي ممثلة وعارضة مصرية، دخلت مجال التمثيل منذ عام 1995 وما زالت مستمرة فيه حتى اليوم. قدَّمت وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات لعل أبرزها الحياة منتهى اللذة وعفاريت السيالة.

بدأت حياتها الفنية حياتها كموديل في عدد من أغاني الفيديو كليب، والتي من خلالها اختارها المخرج داود عبدالسيد لتلعب دور هناء في فيلم (أرض الخوف) أمام النجم (أحمد زكي) عام 1999، وكانت حتى ذلك الوقت تستخدم اسمها الحقيقي وسام رضا والذي ظهرت به أيضًا كمذيعة في إحدى القنوات الفضائية حيث قدمت بها بعض البرامج الفنية. ومع دخولها عالم التمثيل بشكل قوي ومن أبرز أعمالها فيلم (الشبح، كابتن هيما، المصلحة ، الجزيرة، وظاظا) إلى جانب عدد من المسلسلات البارزة مثل: حضرة المتهم أبي، علي يا ويكا، وليالي، وفي وقت لاحق أطلق عليها المخرج يوسف شاهين لقب صوفيا لورين العرب بعد مشاهدته لها في فيلم (منتهى اللذة)، وهو ما أكدته الفنانة الموهوبة عندما فازت بلقب أحسن ممثلة لعامي 2005، و2006 في استفتاء الجماهير، كما فازت بجائزة الأداء المتميز عن دورها في مسلسل "حضرة المتهم أبي" عملت في البداية كموديل في عدد قليل من أغنيات الفيديو كليب، عملت مذيعة في إحدى قنوات راديو وتليفزيون العرب، حيث قدمت برامج فنية ثم احترفت التمثيل لتقدم أول أفلامها وهو أرض الخوف مع المخرج داود عبدالسيد.