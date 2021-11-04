الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

حفلة نانسي عجرم في
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة

حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة

حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة
حفلة نانسي عجرم في إستاد القاهرة

رئيس التحرير

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